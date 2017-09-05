"Марибор" распродал все билеты на матч со "Спартаком"

"Марибор" распродал все билеты на домашний матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком", информирует пресс-служба словенского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Людски врт", который вмещает 12 994 зрителя.

– 12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", – говорится в сообщении пресс-службы "Марибора".

Встреча между "Марибором" и "Спартаком" пройдет 13 сентября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.