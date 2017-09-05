"Марибор" распродал все билеты на матч со "Спартаком"

"Марибор" распродал все билеты на домашний матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком", информирует пресс-служба словенского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Людски врт", который вмещает 12 994 зрителя.
– 12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", – говорится в сообщении пресс-службы "Марибора".
Встреча между "Марибором" и "Спартаком" пройдет 13 сентября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
12.250. Razprodano! 8 dni pred otvoritvijo ni več kompletov, niti posamičnih kart za Spartak. #UCL– NK Maribor (@nkmaribor) 5 сентября 2017 г.
голос из Санкт-Петербурга
12250 счастливчиков смогут увидеть первую победу своего клуба в группе Лиги Чемпионов с 1999 года! Последний раз 14 сентября 1999 года Динамо К. в Киеве "натянули" в своём дебютном матче.
16:13
Subulcus
Там просто очень любят свинные отбивные =))
15:57