Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:35 | Футбол — Лига чемпионов

"Марибор" распродал все билеты на матч со "Спартаком"

2

"Марибор" распродал все билеты на домашний матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком", информирует пресс-служба словенского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Людски врт", который вмещает 12 994 зрителя.

– 12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для "Спартака", – говорится в сообщении пресс-службы "Марибора".

Встреча между "Марибором" и "Спартаком" пройдет 13 сентября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

Опрос

Как выступит "Спартак" в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18?
голосовать
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

голос из Санкт-Петербурга

12250 счастливчиков смогут увидеть первую победу своего клуба в группе Лиги Чемпионов с 1999 года! Последний раз 14 сентября 1999 года Динамо К. в Киеве "натянули" в своём дебютном матче.

16:13

Subulcus

Там просто очень любят свинные отбивные =))

15:57