Мариану: "Лестер" крайне опасен на контратаках"

Защитник "Севильи" Мариану накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лестера" выделил сильные стороны соперника. По матчам против "Манчестер Сити" в прошлом розыгрыше турнира севильцы поняли, что против английских клубов сложно играть ("горожане" выиграли 2:1 и 3:1).

- В матчах с "Сити" мы прочувствовали, насколько сложно играть против английских клубов, - цитирует пресс-служба УЕФА Мариану. - "Лестер" отличается от "Сити", он меньше владеет мячом, но крайне опасен на контратаках. Так что мы знаем, что нам надо плотно держать форвардов и ни на секунду не отпускать от них взгляда.