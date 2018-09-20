Мариано Диас: "Жду вызова в сборную Испании"

Нападающий "Реала" Мариано Диас надеется попасть в сборную Испании. Родившийся в Доминиканской республике форвард отметился голом в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой" (3:0).

– Моей целью стал вызов в сборную Испании, – цитирует Marca Диаса. – Получить звонок от Луиса Энрике это мечта. Но пока я увлечен работой в "Реале". Рад забить гол. Это был особый момент для меня. Когда играешь за "Реал", давление всегда высоко, от тебя многого ждут. Но я очень благодарен за возможность вернуться в "Реал".