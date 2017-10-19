Марек Сухи: "Жаль, что судья отменил второй гол, но это был не решающий момент"

Защитник "Базеля" Марек Сухи после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что главным моментом матча стал первый гол.

– Мне больше понравился первый тайм. Во втором ЦСКА немного поменял стиль игры, стал больше владеть мячом, компактно обороняться.

– Счет должен был быть крупнее? Ваша команда в конце не использовала несколько моментов.

– Да. Сыграли чуть-чуть безобразно. У нас были хорошие моменты, но мы их не забили. Если бы пропустили – вообще с ума сошли бы, наверное. Так получилось, что мы забили второй мяч и все.

– Судья правильно отменил второй гол в ворота ЦСКА, как считаете?

– Тяжело сказать. Я не видел повтор этого момента, но ребята говорят, что судья на линии подсказал главному арбитру, что был фол. Он принял такое решение, взял ответственность на себя. Нам, конечно, жалко, что гол отменили, но это был не решающий момент матча.

– Ожидали, что вашей команде так легко будет играть, потому что соперник не нанес ни одного удара в створ ворот?

– Конечно, не ожидали. Самый главный момент – это был первый мяч, который мы забили. После этого мы ждали, как ЦСКА будет на это реагировать. У них, конечно, больше получалось во втором тайме. Как я говорил, они владели мячом и компактно оборонялись. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"