Марек Сухи: "В моменте с голом Вернблума я допустил ошибку"

Капитан "Базеля" Марек Сухи считает, что он допустил ошибку в моменте, когда хавбек ЦСКА Понтус Вернблум забивал второй гол ворота швейцарцев в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов​. Также защитника удивило, что швед во втором тайме сыграл на позиции нападающего.

- Первый тайм складывался так, как мы хотели, - сказал Сухи. - Во второй половине пытались сыграть опасней впереди, но немного не получилось. ЦСКА добавил, стал создавать моменты. Во втором голе я неудачно сыграл, ошибся. Игроки разочарованы, но борьба еще не окончена.

- Удивил выход Вернблума в атаку?

- Конечно! Хотя в первой игре он тоже в концовке передвинулся в линию атаки.

- А сам ЦСКА удивил?

- Понятно, что во втором тайме им необходимо было идти вперед. Они смогли реализовать свои моменты. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Базель" - ЦСКА