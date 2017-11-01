Марек Сухи: "В моменте с голом Вернблума я допустил ошибку"

Капитан "Базеля" Марек Сухи считает, что он допустил ошибку в моменте, когда хавбек ЦСКА Понтус Вернблум забивал второй гол ворота швейцарцев в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Также защитника удивило, что швед во втором тайме сыграл на позиции нападающего.
- Первый тайм складывался так, как мы хотели, - сказал Сухи. - Во второй половине пытались сыграть опасней впереди, но немного не получилось. ЦСКА добавил, стал создавать моменты. Во втором голе я неудачно сыграл, ошибся. Игроки разочарованы, но борьба еще не окончена.
- Удивил выход Вернблума в атаку?
- Конечно! Хотя в первой игре он тоже в концовке передвинулся в линию атаки.
- А сам ЦСКА удивил?
- Понятно, что во втором тайме им необходимо было идти вперед. Они смогли реализовать свои моменты. (Павел ГУРЕВИЧ)
Понтус Вернблум выводит ЦСКА вперед!!! А "голевую" ему отдает Марек Сухи #БазельЦСКА pic.twitter.com/Pv5fmUPTaC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 31 октября 2017 г.