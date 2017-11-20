Марек Сухи: "Пока у "Спартака" есть шансы в Лиге чемпионов, нужно биться до последнего"

Защитник "Базеля" Марек Сухи в интервью "Известиям" заявил, что у его бывшей команды "Спартак" есть шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Матч красно-белых против "Севильи" (5:1) в Москве футболист назвал "историческим".

– За день до игры с ЦСКА в Москве играли "Спартак" и "Севилья". Не было мысли отпроситься и съездить поддержать бывший клуб?

– Я понимал, что у нас на следующий день важнейший матч, и свободного времени не было, – сказал Сухи. – Так что на стадион я, конечно, и не думал ехать. Но я смотрел матч по телевизору и болел за "Спартак". Ребята очень порадовали. Была очень интересная игра – историческая!

– Как оцените перспективы "Спартака" на выход из группы?

– Думаю, шансы есть, хотя будет сложно. Нужно обязательно обыгрывать "Марибор" дома и стараться добиться нужного результата с "Ливерпулем". Пока есть шанс, нужно биться до последнего.