Марек Хамшик: "Теперь "Наполи" может считать себя одним из крупнейших клубов в Европе"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после поражения от "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что неаполитанцы могут считать себя одной из лучших команд в Европе. Итальянский клуб проиграл оба поединка с мадридцами со счетом 1:3.

– "Наполи" доказал, что может играть в Лиге чемпионов против лучших команд, – цитирует пресс-служба клуба Хамшика. – Мы находимся на одном уровне с ведущими европейскими командами. "Наполи" боролся с "Реалом" до конца и это дает нам право смотреть в будущее с уверенностью. По сути, мы провели блестящий матч, особенно с технической точки зрения. "Наполи" может считаться одним из крупнейших клубов на международной арене. Теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах.