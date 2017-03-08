Марек Хамшик: "Теперь "Наполи" может считать себя одним из крупнейших клубов в Европе"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после поражения от "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что неаполитанцы могут считать себя одной из лучших команд в Европе. Итальянский клуб проиграл оба поединка с мадридцами со счетом 1:3.
– "Наполи" доказал, что может играть в Лиге чемпионов против лучших команд, – цитирует пресс-служба клуба Хамшика. – Мы находимся на одном уровне с ведущими европейскими командами. "Наполи" боролся с "Реалом" до конца и это дает нам право смотреть в будущее с уверенностью. По сути, мы провели блестящий матч, особенно с технической точки зрения. "Наполи" может считаться одним из крупнейших клубов на международной арене. Теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах.
Санитар леса
hant64 & Ботаникум _____ это вам лечиться надо, ребята. До сих пор не можете забыть шикарный гол в ворота сборной России?) Все правильно Хамшик сказал. 1-й тайм в исполнении Наполи просто шедевр. Реал выглядел жалко. Если бы не угловые, Рамос и везение, то Наполи прошел бы дальше. Итоговый счет обманчив в данном случае. И не надо сравнивать с Арсеналом, вы что футбол не смотрите? Утром посмотрели результаты и решили поумничать?
12:32
Ботаникум
hant64 Марек, тебе лечиться нужно. 11:51 ------ С таким "ирокезом", по-моему, вполне красноречиво говорящем об умственном развитии М. Хам-п-шика, лечиться , наверное, нужно у "дерматолога"....
12:06
sars882
честно признаюсь, что в перерыве матча уснул. но первый тайм Реал на поле отсутствовал.
11:56
hant64
Да, Хамшик прав, 2:6 - это вам не 2:10 арсенальские. По этой логике, Арсенал ещё более великим клубом должен себя считать, они же крупнее проиграли. Марек, тебе лечиться нужно.
11:51