Марек Хамшик: "Реал" может забить в любой момент"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" подчеркнул, что неаполитанцам нужно с самого начала идти в атаку. Первый поединок, прошедший в Мадриде, закончился победой хозяев со счетом 3:1.

– Нам нужно выйти на поле и атаковать, мы так делаем постоянно, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хамшика. – Обычно дома мы постоянно забиваем, и я уверен, что в матче с "Реалом" у нас это тоже получится.

"Реал" очень опасен в нападении, мадридцы могут забить в любой момент. Нам придется хорошо обороняться, использовать уверенность в своих силах и грамотно действовать тактически, чтобы забить в любой момент.

Победа над "Ромой" в Риме очень важна. Всегда здорово играть в Лиге чемпионов, мы хотим оказаться там и в следующем сезоне. Так что победа над "Ромой" имеет ключевое значение в борьбе за второе место в серии А. Также для нас это психологическое подспорье, мы подходим к матчу с "Реалом" после победы, в то время как соперник - после пары неудачных матчей.