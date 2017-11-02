09:42 | Футбол — Лига чемпионов

Марек Хамшик: "Первые полчаса игры с "Манчестер Сити" - это лучшее, что я видел у "Наполи"


Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик отметил, что его команда здорово начала матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:4). По его словам, отдельные эпизоды решили судьбу встречи.

– "Сити" – лучшая команда в Европе, но мы показали, что можем создать им проблемы, – цитирует Mediaset Хамшика. – Наверное, первые полчаса игры – это лучшее, что показывал "Наполи". Поэтому обидно, что не сохранили лидерство. Мы могли забить и больше. Но маленькие инциденты могут решить судьбу матча. Должны были быть умнее.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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