Марек Хамшик: "Первые полчаса игры с "Манчестер Сити" - это лучшее, что я видел у "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик отметил, что его команда здорово начала матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:4). По его словам, отдельные эпизоды решили судьбу встречи.

– "Сити" – лучшая команда в Европе, но мы показали, что можем создать им проблемы, – цитирует Mediaset Хамшика. – Наверное, первые полчаса игры – это лучшее, что показывал "Наполи". Поэтому обидно, что не сохранили лидерство. Мы могли забить и больше. Но маленькие инциденты могут решить судьбу матча. Должны были быть умнее.