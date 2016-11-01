Марек Хамшик: "Наполи" заслуживал большего в матче с "Бешикташем"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа" (1:1) отметил, что неаполитанцы могли рассчитывать на победу. Несмотря на это, по его словам, ничья является хорошим результатом для команды.

- Эту игру мы могли выиграть, - приводит Mediaset слова Хашика. - Но, учитывая обстоятельства, ничья для нас - на вес золота. "Наполи" играл со всем сердцем и заслуживал большего, если посмотреть на статистику. С завтрашнего дня мы будем сконцентрированы на матче против "Лацио". Нужно восстановить утраченные позиции в серии А.