Марек Хамшик: "Наполи" покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) подчеркнул, что остался доволен игрой команды, несмотря на поражение. По словам словака неаполитанцам надо работать над стандартными положениями.
– Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой, – приводит Tmw слова Хамшика. – "Наполи" на равных играл с одной из лучших команд мира. Обидно из-за голов, пропущенных со "стандартов". Нужно работать над этим, потому что в таких поединках они становятся решающими. Нам по силам соперничать с кем угодно, и это отправная точка.
serzhfedorov94
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
01:45
Slim Taller
Батарейки у Наполи сели после первого тайма.Но матч состоит из двух.Да и в первом тайме Реал мог забить.
01:15
Neuturungal
2:6 - это на равных? Причем, в отличие от Арсенала без помощи судьи. Жалкие потуги на хорошую мину при плохой игре, Хамшик.
00:55