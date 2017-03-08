Марек Хамшик: "Наполи" покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) подчеркнул, что остался доволен игрой команды, несмотря на поражение. По словам словака неаполитанцам надо работать над стандартными положениями.

– Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой, – приводит Tmw слова Хамшика. – "Наполи" на равных играл с одной из лучших команд мира. Обидно из-за голов, пропущенных со "стандартов". Нужно работать над этим, потому что в таких поединках они становятся решающими. Нам по силам соперничать с кем угодно, и это отправная точка.