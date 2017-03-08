00:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марек Хамшик: "Наполи" покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) подчеркнул, что остался доволен игрой команды, несмотря на поражение. По словам словака неаполитанцам надо работать над стандартными положениями.

– Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой, – приводит Tmw слова Хамшика. – "Наполи" на равных играл с одной из лучших команд мира. Обидно из-за голов, пропущенных со "стандартов". Нужно работать над этим, потому что в таких поединках они становятся решающими. Нам по силам соперничать с кем угодно, и это отправная точка.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzhfedorov94

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01:45

Slim Taller

Батарейки у Наполи сели после первого тайма.Но матч состоит из двух.Да и в первом тайме Реал мог забить.

01:15

Neuturungal

2:6 - это на равных? Причем, в отличие от Арсенала без помощи судьи. Жалкие потуги на хорошую мину при плохой игре, Хамшик.

00:55

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