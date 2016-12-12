Марек Хамшик: "Наполи" не боится сыграть в 1/8 финала ЛЧ даже с "Реалом"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик заявил, что ему все равно, кто достанется его команде в соперники по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары первого раунда плей-офф турнира определятся сегодня на специальной церемонии, которая начнется в 14.00 по московскому времени.

- Я не боюсь никого, если честно, - цитирует пресс-служба УЕФА Хамшика. - Мы не будем бояться, даже если получим в соперники Криштиану Роналду и "Реал". Если будем играть с определенным настроем, как в минувшие выходные против "Кальяри", то сможем победить любую команду.