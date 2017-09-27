Марек Хамшик: "Группа у "Наполи" очень сложная, но мы хотим пройти дальше"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после победы над "Фейеноордом" (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команде нужно сосредоточиться на том, чтобы набрать как можно больше очков. Он также добавил, что соперники клуба по группе очень сильные.

Напомним, во встрече 1-го тура "Наполи" проиграл "Шахтеру" со счетом 1:2.

– Нам было очень важно победить после прошлого поражения. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы набрать больше очков, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хамшика. – Наша группа очень сложная, но мы хотим пройти дальше. В прошлом сезоне мы доказали, что можем далеко зайти на турнире.

Конечно, нам понадобится удача при жеребьевке, но сначала нужно выйти из группы. "Манчестер Сити"? Это топ-команда, но "Шахтер" и "Фейеноорд" также очень хороши.