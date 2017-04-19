Марчелло Липпи: "У "Ювентуса" лучшая защита в Европе"

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи уверен, что у "Ювентуса" будут шансы на взятие ворот в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Также он отметил, что нападающий каталонцев Лионель Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры.

- У "Барселоны" сильное нападение, которого нет ни у кого в мире, но только у "Ювентуса" есть другие сильные стороны - лучшая защита в Европе и умение контролировать игру, - цитирует Football Italia Липпи. - Они будут пытаться играть так, как это было в Турине неделю назад. Уверен, что им будет сложно, но у них будут шансы на атаки. Месси сдал? Каждый раз, когда я вижу результаты "Барселоны", я вижу голы и передачи Месси, поэтому не думаю, что он стал играть хуже, он важная часть команды.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.