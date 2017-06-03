Марчелло Липпи: "У "Ювентуса" есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов"

Бывший тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи надеется, что туринский клуб выиграет Лигу чемпионов. По словам специалиста, победа в турнире позволить вратарю команды Джанлуиджи Буффону претендовать на "Золотой мяч".

- Нельзя недооценивать значимость уверенности в себе, которая приходит с шестью скудетто подряд. Это просто исключительный результат, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Липпи. - Проиграв в 2015 году "Барселоне", в "Ювентусе" поняли, что важно улучшить техническую оснащенность команды, поэтому клуб приобрел таких чемпионов, как Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Сами Хедира. Думаю, на этот раз мы с уверенностью можем сказать, что у "Ювентуса" есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда созрела.

Я очень надеюсь, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов по многим причинам, но прежде всего потому, что это позволит Буффону претендовать на "Золотой мяч". Джиджи этого заслуживает.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.