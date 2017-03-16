13:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Marca: "Один Де Брейне стоил больше, чем весь состав "Монако"

Стоимость стартового состава "Манчестер Сити". Фото Marca Стоимость стартового состава "Монако". Фото Marca
Стоимость стартового состава "Манчестер Сити". Фото Marca
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Издание Marca провело сравнение стоимости составов "Монако" и "Манчестер Сити". Минувшим вечером клуб чемпионата Франции переиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов англичан (3:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Отмечается, что один полузащитник Кевин Де Брейне обошелся "горожанам" дороже, чем стоил руководству "Монако" весь состав команды. В 2015 году "Манчестер Сити" выплатил "Вольфсбургу" за бельгийца 77 миллионов евро, тогда как на вчерашний состав "Монако" было потрачено 72 миллиона. Общая стоимость всех игроков английской команды равна 392 миллионам евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Марке то чего неймётся? Что запоёте, если Монако Реал обыграет?

13:32

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