Marca: "Один Де Брейне стоил больше, чем весь состав "Монако"

Издание Marca провело сравнение стоимости составов "Монако" и "Манчестер Сити". Минувшим вечером клуб чемпионата Франции переиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов англичан (3:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Отмечается, что один полузащитник Кевин Де Брейне обошелся "горожанам" дороже, чем стоил руководству "Монако" весь состав команды. В 2015 году "Манчестер Сити" выплатил "Вольфсбургу" за бельгийца 77 миллионов евро, тогда как на вчерашний состав "Монако" было потрачено 72 миллиона. Общая стоимость всех игроков английской команды равна 392 миллионам евро.