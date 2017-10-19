Marca: Месси съел не глюкозу, а обычную карамельку

Один из самых обсуждаемых моментов матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" – "Олимпиакос" (3:1) – кадр, на котором нападающий Лионель Месси достает что-то из гетры и кладет это в рот. Многие испанские СМИ сошлись во мнении, что это была таблетка глюкозы, которую аргентинец принял, чтобы добавить мышцам энергии.

Но только что газета Marca выдвинула новую версию. По информации издания, Месси съел обычную карамельку. У форварда пересохло во рту, и он воспользовался не раз испытанным методом – разжевал карамельную конфету. (Егор БЫЧКОВ)

Волшебная таблетка Лео Месси