08:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Marca: "Фенербахче", ЦСКА, "Лестер"... "Севилья" проклята"

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Издание Marca после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов "Лестер""Севилья" (2:0) назвало проклятьем для испанского коллектива четвертьфинальную стадию турнира. Отмечается, что клуб четыре раза выходил в плей-офф Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, но лишь однажды, в сезоне-1957/58 выходил в 1/4 финала.

В 2008 году на стадии 1/8 финала "Севилья" по сумме двух матчей уступила "Фенербахче". Спустя два года команда потерпела поражение от ЦСКА, несмотря на добытую ничью в первой игре в Москве. Минувшим днем "Севилья" вновь не смогла преодолеть первый барьер плей-офф, по сумме двух встреч уступив "Лестеру".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Игорек и в те времена уверенно держал свою знаменитую "дыр-дыр" серию, которая продолжается до сих пор. Вот кто проклят!) Если бы Севилья 40 раз вылетела в 1/8, тогда можно было бы и поныть)

08:41

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