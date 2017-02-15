Марадона опроверг информацию о нападении на свою девушку

Легендарный футболист Диего Марадона опроверг информацию о нападении и агрессии в адрес своей девушки Росио Оливы. Ранее сообщалось, что находящийся в Мадриде аргентинец поругался с Оливой в отеле.

– Хочу сообщить, что я в Мадриде и наслаждаюсь временем в компании своей семьи, ждут игры "Наполи" в Лиге чемпионов, – написал на своей странице в "Фэйсбуке" Марадона. – Мой адвокат связался с местными представителями власти. Никаких жалоб ко мне нет, и никто не смог мне объяснить причины этого шоу в СМИ. Я отлично провожу время, а они пусть рассказывают свои истории.

Трансляция матча "Реал" - "Наполи"