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Марадона напутствовал игроков "Наполи" перед встречей с "Реалом"

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Легендарный футболист Диего Марадона посетил раздевалку с футболистами "Наполи" перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Экс-игрок итальянской команды прибыл в Мадрид в составе делегации "Наполи", чтобы поддержать бывшую команду.

За несколько минут до старта поединка экс-наставник сборной Аргентины вновь примерил на себя роль главного тренера, произнеся речь для игроков "Наполи".

Трансляция матча "Реал" - "Наполи"

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