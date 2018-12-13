Мануэль Нойер: "Важно, что "Бавария" вышла в плей-офф с первого места"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после ничьей с "Аяксом" в 6-м туре Лиги чемпионов (3:3) отметил, что главное - первое место в группе. Поо его словам, игра получилась насыщенной событиями.

- Было много борьбы и страсти, - цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. - У "Аякса" хорошая команда, мы увидели это еще в первом матче. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов и должны были забивать один, два гола. В итоге ситуация стала взрывоопасной. Было обидно пропустить еще один гол. Однако важно, что мы закончили на первом месте. Все остальное играет второстепенную роль.