Мануэль Нойер: "В матчах против "Арсенала" все могут решить нюансы"

Вратарь "Баварии" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" подчеркнул, что в этом противостоянии может произойти все, что угодно. По словам Нойера, "Арсенал" не может считаться идеальным жребием для его команды.

- Я считаю, что часть моей работы как профессионального футболиста - знать, против кого ты играешь, знать характеристики футболистов соперника, каким арсеналом они владеют, как передвигаются, какая у того или иного футболиста рабочая нога, - приводит The Guardian слова Нойера. - Игроков "Арсенала" я видел достаточно часто, некоторые из них играют в составе национальных команд, есть и мои партнеры по сборной Германии. Так что я готов. А тех, кто нам не знаком, мы проанализируем.

Из собственного опыта мы знаем, что в играх с серьезным соперником произойти может все что угодно, повлиять на результат могут нюансы. "Арсенал" любит владеть мячом, и мы тоже.

Как и у "Баварии", у "Арсенала" были взлеты и падения в этом сезоне, прекрасные отрезки и нелучшие игры. "Арсенал" нельзя назвать идеальным жребием для нас, но и "Бавария" не может считаться идеальным соперником для любой команды.