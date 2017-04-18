Мануэль Нойер: "Уровня "Баварии" достаточно, чтобы быстро забить "Реалу" два мяча"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер уверен, что его команда имеет все шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В первом домашнем матче 1/4 финала турнира мюнхенцы уступили "Реалу" со счетом 1:2.

– Уровня нашей команды достаточно для того, чтобы забить два гола, в том числе и за короткий промежуток времени, в ворота любого соперника, – цитирует официальный сайт "Баварии" Нойера. – Левандовски вернулся в строй. Он – убийца у ворот. Нам его не хватало. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Мотивация очень высока. Мы непременно хотим выйти в полуфинал!

Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.