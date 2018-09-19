Мануэль Нойер: "Ковач соответствует требованиям Лиги чемпионов"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер - о матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Также он отметил, что верит в своего тренера Нико Ковача.

- Мы хорошо стартовали в чемпионате и поэтому полны уверенности в своих силах. Завтра мы хотим показать хорошую игру и победить, - цитирует вратаря официальная группа "Баварии" Вконтакте. - У нас очень хороший тренер. Нико Ковач без вопросов соответствует требованиям Лиги чемпионов. Он полностью сосредоточен на предстоящем матче и хочет набрать первые три очка.

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Матч "Бенфика" - "Бавария" начнется в 22.00 по московскому времени.