Мануэль Нойер: "Два очка в трех матчах это слишком мало для "Баварии"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после ничьей с "Аяксом"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что вскоре удача вернется к его команде. В последних трех встречах мюнхенцы дважды сыграли вничью.

- Сегодня был непростой матч, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - Мы хорошо начали, были уверены в себе и много владели мячом. Мы контролировали игру и все видели, что мы хотим победить. Но затем мы дали сопернику играть. Они сильны с мячом и мы это знали. У нас были проблемы и в итоге мы пропустили. Теперь у нас четыре очка после двух матчей. В целом два очка в трех матчах это слишком мало. Но удача вернется к нам.