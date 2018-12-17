Мануэль Нойер: "Думаю, что "Ливерпуль" не в восторге от жребия"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".
- "Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии". - Думаю, что они определенно не в восторге от выпавшего жребия. Эта команда умеет быстро играть на контратаках и много забивает. Но и у нас хорошая атака. Это будут два классных матча.
Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.
Все о Лиге чемпионов – здесь.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2018/12/ein-geiles-spiel---reaktionen-zur-cl-auslosung
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