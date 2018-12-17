21:00 | Футбол — Лига чемпионов

Мануэль Нойер: "Думаю, что "Ливерпуль" не в восторге от жребия"

Обсудить
0

Вратарь "Баварии"  Мануэль Нойер - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- "Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии". - Думаю, что они определенно не в восторге от выпавшего жребия. Эта команда умеет быстро играть на контратаках и много забивает. Но и у нас хорошая атака. Это будут два классных матча.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/12/ein-geiles-spiel---reaktionen-zur-cl-auslosung

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...