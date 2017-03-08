Мануэль Нойер: "Бавария" показывала свою игру только первые 10 минут"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1) подчеркнул, что игра пошла не ожидаемому для мюнхенцев сценарию. Команда Карло Анчелотти взяла верх по сумме двух встреч со счетом 10:2 и вышла в четвертьфинал турнира.

– С самого начала мы представляли, что будем играть по-другому, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Нойера. – Мы показывали свою игру только первые десять минут. Мы не хотели пропускать, но потом смогли забить пять мячей.