05:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мануэль Нойер: "Бавария" показывала свою игру только первые 10 минут"

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1) подчеркнул, что игра пошла не ожидаемому для мюнхенцев сценарию. Команда Карло Анчелотти взяла верх по сумме двух встреч со счетом 10:2 и вышла в четвертьфинал турнира.

– С самого начала мы представляли, что будем играть по-другому, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Нойера. – Мы показывали свою игру только первые десять минут. Мы не хотели пропускать, но потом смогли забить пять мячей.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/stimmen-nach-dem-arsenal-ruckspiel

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