Мануэл Фернандеш: "Самая сильная линия ЦСКА - полузащита, где выделяются Головин и Дзагоев"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш отметил, что самая сильная линия ЦСКА – это полузащита. Он также добавил, что первые 15-20 минут матча группового турнира Лиги чемпионов между армейцами и "Бенфикой" могут стать решающими.

– Самая сильная линия ЦСКА – полузащита, где выделяются Головин и Дзагоев. Они хорошо взаимодействуют с Витинью на острие атаки, – приводит официальный сайт "Бенфики" слова Фернандеша. – ЦСКА постарается с первых минут доминировать и подолгу контролировать мяч. Эта игра будет сильно отличаться от лиссабонской в том плане, что у "Бенфики" будет больше возможностей для контратак, а не для позиционного нападения.

Первые 15-20 минут матча могут стать решающими. Думаю, ЦСКА начнет мощно и постарается захватить преимущество, потому что играет дома. Если "Бенфика" проявит терпение и выстоит в первые минуты, то у нее будут голевые моменты и шансы увезти из Москвы победу.

Судя по тому, что я видел по телевизору, газон в хорошем состоянии. Что касается атмосферы, то в этом плане стадион "Бенфики" превосходит арену ЦСКА. В день матча будет очень холодно, минус пять-шесть градусов. С этим ничего не поделаешь. Но это лишь психологический эффект. Когда на поле много работы, этого холода ты не чувствуешь.

Отметим, что Фернандеш является воспитанником "Бенфики". Он выступал за "орлов" с 2004 по 2007 год.

Напомним, матч ЦСКА – "Бенфика" состоится 22 ноября в Москве. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.