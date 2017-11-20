Мануэл Фернандеш: "Поставил бы на "Бенфику". У ЦСКА 35-летние защитники и проблемы в атаке"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что "Бенфике" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА придется сложнее, чем в первой игре (армейцы выиграли со счетом 2:1. - Прим. "СЭ"). Вместе с тем, хавбек железнодорожников отметил, что российской команде необходимо обновление состава.

- Если бы мне пришлось ставить, я, как обычно, поставил бы на "Бенфику". Но, думаю, им будет сложно пройти дальше, - цитирует Notícias ao Minuto Фернандеша. - Думаю, что в Москве "Бенфике" будет сложнее, потому что ЦСКА станет доминировать, ведь они все еще могут выйти в плей-офф. "Бенфике", если она не наберет очков, будет сложно сделать это.

ЦСКА - команда, которая играет одним и тем же составом несколько лет. Из-за этого возникают сложности, потому что им нужно обновление. У них 35-летние защитники, также они испытывают некоторые сложности в атаке.

Отметим, что Фернандеш является воспитанником "Бенфики". Он выступал за "орлов" с 2004 по 2007 год.

Напомним, матч ЦСКА - "Бенфика" состоится 22 ноября в Москве. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.