Мануэл Фернандеш: "Поставил бы на "Бенфику". У ЦСКА 35-летние защитники и проблемы в атаке"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что "Бенфике" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА придется сложнее, чем в первой игре (армейцы выиграли со счетом 2:1. - Прим. "СЭ"). Вместе с тем, хавбек железнодорожников отметил, что российской команде необходимо обновление состава.
- Если бы мне пришлось ставить, я, как обычно, поставил бы на "Бенфику". Но, думаю, им будет сложно пройти дальше, - цитирует Notícias ao Minuto Фернандеша. - Думаю, что в Москве "Бенфике" будет сложнее, потому что ЦСКА станет доминировать, ведь они все еще могут выйти в плей-офф. "Бенфике", если она не наберет очков, будет сложно сделать это.
ЦСКА - команда, которая играет одним и тем же составом несколько лет. Из-за этого возникают сложности, потому что им нужно обновление. У них 35-летние защитники, также они испытывают некоторые сложности в атаке.
Отметим, что Фернандеш является воспитанником "Бенфики". Он выступал за "орлов" с 2004 по 2007 год.
Напомним, матч ЦСКА - "Бенфика" состоится 22 ноября в Москве. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Бней Иегуда
Никаких сомнений нет, что Бенфика выиграет.) Португальцы будут доминировать всю игру, кони могут выиграть только в результате отскока.) Но очень удивлюсь иному результату, кроме победы Бенфики.)
15:47
spetrov
.
15:30
spetrov
Впрочем, их представители еще в 81-ом австрийский "Штурм" приходили поддерживать. Им не привыкать.
15:30
spetrov
Rastan, тьфу-тьфу-тьфу. А в целом согласен. Тут же и мнение нынешнего игрока "Бенфики" про солидарность с фанатами "Спартака", которые "спят и видят". Хотя даже местные комментарии показывают, что фанаты бывают разные.
15:28
Rastan
..."У них 35-летние защитники, также они испытывают некоторые сложности в атаке."_________Очень сомневаюсь,что Мануэл Фернандеш пристально следит и знает статистические данные российских футболистов. Задача( конечно,не у Фернандеса ), очередной раз, поддеть ЦСКА.Вообще, нынешний чемпионат России, "в свете финансовых проблем" ЦСКА, стоИт особняком...То ли ещё будет...Но команда играет, и вполне достойно в ЛЧ.
15:23
spetrov
...А вообще любопытное мнение игрока клуба, только-только еле уползшего на ничью в личной встрече, про сложности в атаке ЦСКА и старых защитников.
15:14
spetrov
Интересно мнение игроков "Спортинга", даже бывших. :)
15:11
otradny
Победа Бенфики-это подарок от буков!) Ставьте квартиру на Бенфику,продавайте машины,берите кредиты...всё на Бенфику! Ва-банк на Бенфику! Бенфика!!!)))
14:48
inspire
Если бы мне пришлось ставить, я, как обычно, поставил бы на "Бенфику" ============= сколько? десятку баксов, если не балабол, ставишь?
14:46