Мануэл Фернандеш: "Оборона – слабое место ЦСКА"

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА подчеркнул, что армейцы испытывают проблемы при игре в обороне. По его словам, защитники красно-синих обладают опытом, но их форма стала хуже, чем несколько лет назад.

– ЦСКА – очень опытная команда, которая обладает сыгранным составом, – приводит DN слова Фернандеша. – Сильным местом армейцев является полузащита с Дзагоевым и Головиным. Они – важные футболисты.

Слабые места? Возрастные игроки обороны. Они обладают опытом, но не в такой форме, как это было несколько лет назад. Они уязвимы, если за их спинами образуется пространство.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.