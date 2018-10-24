Мануэл Фернандеш не пожал руку Семину. Тренер махнул на него рукой

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после замены в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" не пожал руку главному тренеру Юрию Семину. Это произошло на 66-й минуте при счете 1:3.
Семин стоял около скамейки и протянул игроку руку, но тот прошел мимо и стал приветствовать сидевших далее партнеров по команде. Тренер в ответ махнул рукой.
Чемпионы России принимали "Порту" после двух поражений в турнире - от "Галатасарая" в Стамбуле (0:3) и "Шальке" на своем поле (0:1).
это не "Спартак", поэтому пройдёт незамеченным.) pic.twitter.com/4lx8x6q4pV– ZhuraWell (@TimZhur) 24 октября 2018 г.
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