Мануэл Фернандеш не пожал руку Семину. Тренер махнул на него рукой

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после замены в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" не пожал руку главному тренеру Юрию Семину. Это произошло на 66-й минуте при счете 1:3.

Семин стоял около скамейки и протянул игроку руку, но тот прошел мимо и стал приветствовать сидевших далее партнеров по команде. Тренер в ответ махнул рукой.

Чемпионы России принимали "Порту" после двух поражений в турнире - от "Галатасарая" в Стамбуле (0:3) и "Шальке" на своем поле (0:1).

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