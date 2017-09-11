Мануэл Фернандеш - "Бенфике": "Не позволяйте мячу доходить до Витинью!"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, выступавший ранее за "Бенфику", предупредил свою бывшую команду об опасности, которая ждет ее в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. По мнению португальца, Александр Головин, Алан Дзагоев, Витинью и Мариу Фернандес являются лидерами красно-синих.

- Не позволяйте мячу доходить до Витинью! - цитирует Record Фернандеша. - Он очень опасный форвард, потому что отлично ладит обеими ногами и очень хорош технически. Головин и Дзагоев - два основных игрока ЦСКА... Они очень хорошо играют и всегда стараются играть между линиями. Дзагоев очень хорош в техническом плане, а Головин взрывоопасен, агрессивен и не боится идти в обводку.

ЦСКА играет в пять защитников, что позволяет растягивать игру, а Мариу Фернандес является лучшим игроком, чтобы делать это. Очень быстр и дает команде достаточно глубины. Он защитник, но играет как крайний нападающий.

Матч "Бенфика" - ЦСКА состоится во вторник, 12 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.