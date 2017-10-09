Мануэл Фернандеш: "Бенфика" расплачивается за распродажу сильных игроков"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что "Бенфика" справится с кризисом, который переживает в нынешнем сезоне. В чемпионате Португалии лиссабонцы отстают от конкурентов и в Лиге чемпионов стартовали неудачно - с двух поражений, включая одно от ЦСКА.

– "Бенфика" много лет подряд продавала важных игроков, – цитирует A Bola Фернандеша, который вырос в этом клубе. – Наступает период, когда приходится расплачиваться. Нужно изыскивать резервы. Сильные игроки ушли, и болельщики должны проявить терпение. Бывают взлеты и падения, все должны это понимать.