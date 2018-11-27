Мане может пропустить матч с "ПСЖ"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может пропустить матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" из-за болезни, информирутет Goal.

Попадание форварда в заявку на матч под вопросом. Решение будет принято после тренировки команды накануне вылета в Париж.

В текущем сезоне Мане провел 17 матчей за "Ливерпуль", в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Матч "ПСЖ" - "Ливерпуль" пройдет в среду, 28 ноября, в Париже и начнется в 23:00.

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