10:56 | Футбол — Лига чемпионов

Мане может пропустить матч с "ПСЖ"

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Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может пропустить матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" из-за болезни, информирутет Goal.

Попадание форварда в заявку на матч под вопросом. Решение будет принято после тренировки команды накануне вылета в Париж.

В текущем сезоне Мане провел 17 матчей за "Ливерпуль", в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Матч "ПСЖ" - "Ливерпуль" пройдет в среду, 28 ноября, в Париже и начнется в 23:00.

ПСЖ - Ливерпуль

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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