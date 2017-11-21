21:32 | Футбол — Лига чемпионов

Мане, Фирмину, Салах - в атаке "Ливерпуля" на матч с "Севильей"


Стали известны заявки "Севильи" и "Ливерпуля" на матч группового турнира Лиги чемпионов. В стартовом составе гостей появятся форварды Садио Мане, Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Севилья": Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Сарабья, Банега, Нолито, Бен Йеддер.

Запасные - Сориа, Корчиа, Крун-Дели, Корреа, Навас, Мюриэль, Васкес.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Клаван, Морено, Вайналдум, Коутинью, Хендерсон, Мане, Фирмину, Салах.

Запасные - Миньоле, Милнер, Старридж, Окслейд-Чемберлен, Джан, Соланке, Александр-Арнольд.

Матч "Севилья "- "Ливерпуль" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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