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Манджукич забил сумасшедший гол в финале Лиги чемпионов

Суббота. Кардифф. "Ювентус" - "Реал". Марио МАНДЖУКИЧ (слева) забивает один из самых красивых голов в истории Лиги чемпионов. Фото REUTERS
Суббота. Кардифф. "Ювентус" - "Реал". Марио МАНДЖУКИЧ (слева) забивает один из самых красивых голов в истории Лиги чемпионов. Фото REUTERS
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"Ювентус" сравнял счет в первом тайме финального матча Лиги чемпионов против "Реала". На 27-й минуте встречи форвард туринцев Марио Манджукич отправил мяч в ворота соперника ударом через себя. Голевой передачей отметился нападающий Гонсало Игуаин, аккуратно сбросивший мяч одноклубнику.

Напомним, что в составе "Реала" на 20-й минуте отличился Криштиану Роналду.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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russian ollie

what? wtf? again russian shit.Humar eto nazyvaetsa. zamechateljno.

22:49

Анастасия Волочкова

Да,гол шедевральный!Вперед Ювентус!Даешь кубок!

22:28