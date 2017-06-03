Манджукич забил сумасшедший гол в финале Лиги чемпионов

"Ювентус" сравнял счет в первом тайме финального матча Лиги чемпионов против "Реала". На 27-й минуте встречи форвард туринцев Марио Манджукич отправил мяч в ворота соперника ударом через себя. Голевой передачей отметился нападающий Гонсало Игуаин, аккуратно сбросивший мяч одноклубнику.
Напомним, что в составе "Реала" на 20-й минуте отличился Криштиану Роналду.
Historic goal from Mario Mandzukić for @Juventusfcar! UNBELIEVABLE! #UCLFinal pic.twitter.com/RF1z65DF95– Marwan A. (@MarwanAhmed_KF) 3 июня 2017 г.
russian ollie
what? wtf? again russian shit.Humar eto nazyvaetsa. zamechateljno.
22:49
Анастасия Волочкова
Да,гол шедевральный!Вперед Ювентус!Даешь кубок!
22:28