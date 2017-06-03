Манджукич забил сумасшедший гол в финале Лиги чемпионов

Суббота. Кардифф. "Ювентус" - "Реал". Марио МАНДЖУКИЧ (слева) забивает один из самых красивых голов в истории Лиги чемпионов. Фото REUTERS

"Ювентус" сравнял счет в первом тайме финального матча Лиги чемпионов против "Реала". На 27-й минуте встречи форвард туринцев Марио Манджукич отправил мяч в ворота соперника ударом через себя. Голевой передачей отметился нападающий Гонсало Игуаин, аккуратно сбросивший мяч одноклубнику.

Напомним, что в составе "Реала" на 20-й минуте отличился Криштиану Роналду.