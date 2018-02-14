13:51 | Футбол — Лига чемпионов

Манчини не включил Роналду и Рамоса в число лучших игроков матча "Реал" - "ПСЖ"

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Главный тренер "Зенита"  Роберто Манчини составил символическую сборную из игроков "Реала" и "ПСЖ" в преддверии встречи команд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что из 11 игроков в составе Манчини только четверо представляют "Реал".

Сборная матча "Реал" – "ПСЖ" по версии Манчини: Альфонс Ареола ("ПСЖ") – Дани Алвес ("ПСЖ"), Рафаэль Варан ("Реал"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Марселу ("Реал") – Лука Модрич ("Реал"), Каземиру ("Реал"), Адриен Рабьо ("ПСЖ") – Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ").

Матч "Реал" - "ПСЖ" состоится сегодня, 14 февраля, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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VladokMatsuk

Даун я тебе голово отрубаю

21:48

ValeraK

Донор крови и костного мозга. Обладатель золотого мяча 5 раз. То, что симулянт, это есть. Но это нисколько не принижает его достижений.

14:56

баламошка

Вот ведь баклан. Кристинка фсем ещё покажет!

14:14

BayDin

shpasic... Он просто не знал за какой именно из этих клубов "игрочишка" числится и побоялся ошибиться.

14:09

shpasic

дак он и Дзюбу не включил.

13:59

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