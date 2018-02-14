Манчини не включил Роналду и Рамоса в число лучших игроков матча "Реал" - "ПСЖ"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини составил символическую сборную из игроков "Реала" и "ПСЖ" в преддверии встречи команд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что из 11 игроков в составе Манчини только четверо представляют "Реал".

Сборная матча "Реал" – "ПСЖ" по версии Манчини: Альфонс Ареола ("ПСЖ") – Дани Алвес ("ПСЖ"), Рафаэль Варан ("Реал"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Марселу ("Реал") – Лука Модрич ("Реал"), Каземиру ("Реал"), Адриен Рабьо ("ПСЖ") – Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ").

Матч "Реал" - "ПСЖ" состоится сегодня, 14 февраля, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.