Манчини не включил Роналду и Рамоса в число лучших игроков матча "Реал" - "ПСЖ"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини составил символическую сборную из игроков "Реала" и "ПСЖ" в преддверии встречи команд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что из 11 игроков в составе Манчини только четверо представляют "Реал".
Сборная матча "Реал" – "ПСЖ" по версии Манчини: Альфонс Ареола ("ПСЖ") – Дани Алвес ("ПСЖ"), Рафаэль Варан ("Реал"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Марселу ("Реал") – Лука Модрич ("Реал"), Каземиру ("Реал"), Адриен Рабьо ("ПСЖ") – Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ").
Матч "Реал" - "ПСЖ" состоится сегодня, 14 февраля, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Jour J pour le PSG... 😁 en attendant Mancini fait n’importe quoi dans l’Equipe et met Alves et Silva ( pas Ramos😱) dans son 11 idéal de la rencontre 🤔 pic.twitter.com/GGzJnrlqr3– Antoine Deiana (@Deianaaa) 14 февраля 2018 г.
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- Неймар Сантос
- Роберто Манчини
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Тиагу Силва
- Марселу Виейра
- Рафаэль Варан
- Каземиру
- Альфонс Ареола
- Кильян Мбаппе
- Адриен Рабьо
VladokMatsuk
Даун я тебе голово отрубаю
21:48
ValeraK
Донор крови и костного мозга. Обладатель золотого мяча 5 раз. То, что симулянт, это есть. Но это нисколько не принижает его достижений.
14:56
баламошка
Вот ведь баклан. Кристинка фсем ещё покажет!
14:14
BayDin
shpasic... Он просто не знал за какой именно из этих клубов "игрочишка" числится и побоялся ошибиться.
14:09
shpasic
дак он и Дзюбу не включил.
13:59