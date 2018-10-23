"Манчестер Юнайтед" - "Ювентус": онлайн-трансляция матча – в 22.00

Во вторник, 23 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов состоится матч "Манчестер Юнайтед" – "Ювентус". Игра на стадионе "Олд Траффорд" начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Ювентус".

В составе "Ювентуса" на поле может выйти бывший форвард "МЮ" Криштиану Роналду. Туринцы лидируют в группе H с 6 очками после побед над "Валенсией" (2:0 в гостях) и "Янг Бойз" (3:0 на своем поле). "МЮ" занимает второе место с 4 очками после победы над "Янг Бойз" (3:0 в гостях) и ничьей с "Валенсией" (0:0 на своем поле).

"Манчестер Юнайтед" – "Ювентус": Лига чемпионов, групповой турнир, 23 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр