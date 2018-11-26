"Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз": Рохо и Линделеф пропустят игру

Защитники "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо и Виктор Линделеф пропустят матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз", сообщает Твиттер английского клуба. Главный тренер Жозе Моуринью потдвертил, что игроки не примут участие в игре из-за небольших повреждений.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в своей группе Лиги чемпионов с семью очками. "Янг Бойз" располагается на последней строчке с одним баллом в активе.

"Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало - в 23.00 (мск).