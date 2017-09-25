"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на матч с ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на второй матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Самолет с игроками и тренерским штабом приземлился в по московскому времени в аэропорту Шереметьево. Футболистов в терминале D встречало порядка 30 поклонников британской команды.

При этом работники ОМОН оцепили зону прилета. Также сотрудники правоохранительных органов действовали во время выхода игроков "Ливерпуля" несколькими часами ранее.(Павел ГУРЕВИЧ)