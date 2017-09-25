"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на матч с ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на второй матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Самолет с игроками и тренерским штабом приземлился в по московскому времени в аэропорту Шереметьево. Футболистов в терминале D встречало порядка 30 поклонников британской команды.
При этом работники ОМОН оцепили зону прилета. Также сотрудники правоохранительных органов действовали во время выхода игроков "Ливерпуля" несколькими часами ранее.(Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.