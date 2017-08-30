"Манчестер Юнайтед" оплатит визы своим болельщикам, которые приедут в Москву на матч против ЦСКА

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило компенсировать стоимость российской визы своим болельщикам, которые планируют посетить выездной матч с ЦСКА, сообщает Daily Mail. Стоимость каждой из них составит 118 фунтов стерлингов на человека.

"Манчестер Юнайтед" уже делал подобное в прошлом году, когда "Красные дьяволы" встречались в Лиге Европы с "Ростовом". Тогда клубу пришлось обрабатывать документы за болельщиков. Сейчас в городе появилось российское консульство, поэтому каждый желающий сможет подать документы самостоятельно.

Напомним, матч между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" пройдет в Москве 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени.