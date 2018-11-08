"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Голом в составе "бьянконери" отметился нападающий Криштиану Роналду, у "красных дьяволов" отличился хавбек Хуан Мата, еще один мяч в свои ворота забил защитник туринского клуба Алекс Сандру.

"Ювентус" с 9 очками располагается на первом месте в группе H. "МЮ" с 7 баллами занимает вторую строчку.

Лига чемпионов

Группа H

"Ювентус" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:2 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 65 (1:0). Мата, 86 (1:1). Бонуччи, 90 - в свои ворота (1:2).

"Ювентус" (Италия): Щенсны, Де Шильо (Барцальи, 83), Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Манджукич, 90+2), Пьянич, Хедира (Матюиди, 61), Бентанкур, Дибала, Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед" (Англия): де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Эррера (Мата, 79), Погба, Лингард (Рэшфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Марсьяль.

Предупреждения: Матич, 12. Сандру, 55. Эррера, 75. Дибала, 75. Марсьяль, 90+5.

Судья: Хацеган (Румыния).

07 ноября. Турин. Стадион "Ювентус".

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