00:36 | Футбол — Лига чемпионов

"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Севильи" и вылетел из Лиги чемпионов

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"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Севилье" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Дублем в составе гостей отметился Виссам Бен Йеддер. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому в четвертьфинал вышла испанская команда.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 1:2 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).

Предупреждения: Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.

Судья: Маккели (Голландия).

13 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Первый матч - 0:0.

Манчестер Юнайтед – Севилья

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Albertozi

Маур,это тебе за коней!!!

00:42

AZ

Ёся уже который сезон лажает! Но каждый раз по Особенному))))

00:42

Новоуепинни

Санчеса имхо в Зенит засунуть - тупее всех там будет, даже Кокорина

00:42

igogohruhru

Из достоверных источников: Моуринью попал в шорт лист Зенита. Особенному клубу особенный тренер!

00:41

werder63

Вот тебе и конская группа! Базель и МЮ вылетели в первом же стыке! А наши Ливер и Севилья спокойно пошли дальше!

00:41

zoostation

Забавный момент, Севилья проигравшая Спартаку 1:5, дошла уже до 1/4 финала ЛЧ! Так и до финала дойдёт. А говорили, что Севилья никакая в этом сезоне.

00:41

Нефилим

Йеддер должен был хеттрик оформлять. Если бы не Де Хеа - 1-4 бы пролетели. Человек половину мертвых мячей тащит...

00:41

Новоуепинни

так-то очень рад, бгг. Надо еще мильярд фунтов потратить на погбу, санчеса, марсиаля и тд)) А ведь когда-то притапливал за МЮ, когда там были Бекхэм, Гиггз, Кин, Скоулз. Ужас. Во что превратили дауны- владельцы нормальный когда-то клуб

00:40

vitalii 2206

хорошая игра

00:40

marsey

ура! :)

00:39

MarkThess

Как китайцы,английские клубы сильны только на бумаге .

00:38

hottie

Молодчики испанцы, искренне рад за них. Наказали клуб Маура, который уже скупил полмира футболистов, а целостной игры так и нет

00:38

shpasic

шикааарно)) когда Севилья дойдёт до финала её нужно будет на Спартак поменять, ведь это он нанёс андалусийцам крупное поражение!)

00:38

Brother Beyond

Ну что, попляшем на дьявольских костях.

00:37

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