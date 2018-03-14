"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Севильи" и вылетел из Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Севилье" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Дублем в составе гостей отметился Виссам Бен Йеддер. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому в четвертьфинал вышла испанская команда.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 1:2 (0:0)
Голы: Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.
"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).
Предупреждения: Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.
Судья: Маккели (Голландия).
13 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Первый матч - 0:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/
Albertozi
Маур,это тебе за коней!!!
00:42
AZ
Ёся уже который сезон лажает! Но каждый раз по Особенному))))
00:42
Новоуепинни
Санчеса имхо в Зенит засунуть - тупее всех там будет, даже Кокорина
00:42
igogohruhru
Из достоверных источников: Моуринью попал в шорт лист Зенита. Особенному клубу особенный тренер!
00:41
werder63
Вот тебе и конская группа! Базель и МЮ вылетели в первом же стыке! А наши Ливер и Севилья спокойно пошли дальше!
00:41
zoostation
Забавный момент, Севилья проигравшая Спартаку 1:5, дошла уже до 1/4 финала ЛЧ! Так и до финала дойдёт. А говорили, что Севилья никакая в этом сезоне.
00:41
Нефилим
Йеддер должен был хеттрик оформлять. Если бы не Де Хеа - 1-4 бы пролетели. Человек половину мертвых мячей тащит...
00:41
Новоуепинни
так-то очень рад, бгг. Надо еще мильярд фунтов потратить на погбу, санчеса, марсиаля и тд)) А ведь когда-то притапливал за МЮ, когда там были Бекхэм, Гиггз, Кин, Скоулз. Ужас. Во что превратили дауны- владельцы нормальный когда-то клуб
00:40
vitalii 2206
хорошая игра
00:40
marsey
ура! :)
00:39
MarkThess
Как китайцы,английские клубы сильны только на бумаге .
00:38
hottie
Молодчики испанцы, искренне рад за них. Наказали клуб Маура, который уже скупил полмира футболистов, а целостной игры так и нет
00:38
shpasic
шикааарно)) когда Севилья дойдёт до финала её нужно будет на Спартак поменять, ведь это он нанёс андалусийцам крупное поражение!)
00:38
Brother Beyond
Ну что, попляшем на дьявольских костях.
00:37