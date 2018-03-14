"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Севилье" и вылетел из Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Севилье" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Дублем в составе гостей отметился Виссам Бен Йеддер. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому в четвертьфинал вышла испанская команда.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 1:2 (0:0)
Голы: Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.
"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).
Предупреждения: Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.
Судья: Маккели (Голландия).
13 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Первый матч - 0:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/
nickitinaxiusch
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01:55
баламошка
Ванька Лайкин, иди спать уже ложись, а то школу проспишь)
01:10
Pablo_75
А чего, Севилья оказалась очень приличной командой, отыграла на равных с Ливером и МЮ. Кризис ихний явно преувеличен.
01:06
zoostation
Фуля Для меня сегодня другая новость главная. Ипсвич - Халл Неслуцкого 0-3! Халл, по ходу,наконец-то отошел от него. Две победы подряд. Только цифры. Халл со Лёней имел за игру 0,95 очка. Без него 1,18. Мой пост от 20:08 7 декабря. Что будет? Будет медленное поднимание Халла с колен. Вот теперь я за него болею./// Халл нам не интересен, что со Слуцким, что без. А вот Витесс это другое дело, за эту Великую команду можно и нужно болеть!
01:06
Venalainen
Бала мошка////после 5:1 в Москоу никто не сомневался что сдрейфит Спартак на испанской земле, 2:1 это правило , а 5:1 это как палка стреляет.
01:01
crazysun78
до увольнения манчини мауру уже надоест сидеть в отпуске... )
00:56
tigana.1982
Все больше ЛЧ становится закрытым клубом миллионеров из 4-х стран: Испании, Англии, Германии и Италии... За последние 10 сезонов 62 из 80 четвертьфиналистов были из этих стран. Каждый год как минимум один четвертьфиналист был из других чемпионатов, чаще всего Франции (9 раз). В этом же году уже в 1/4 будет междусобойчик... Как-то это все менее становится интересным.
00:56
Venalainen
А примитивную игру Мауриньо теперь все читают, чем то похоже на схему Зенита - только у Манчини вместо игроков мешки)))) 1 столб и 3 полу покера под ним...... Может фитишь новый, но не катит нигде
00:55
баламошка
Спартак 5-1 Севилью рабомбил, а МЮ бы 10-2 прихлопнул. С Ливером судейка сломал начало матча - и понеслось) К тому же это был заговор англосаксов. Они вообще только заговорами против России и живут, судя по новостям оттуда.
00:55
Новоуепинни
МЮ и Зенит - одинаковые: чем больше тратят на донных дорогих игрочков и тренеров, тем доннее и тупее становятся. Реально в прогрессии даже, усиленными и параллельными темпами ))
00:53
lsergey733
Новоуепинни С удовольствием напоминаю: Ливер - Спартак 7-0____________ Вспомни, лучше Динамо (М)-Зенит 7:1
00:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А Моура пора отправлять в Калл Слуцкого! Факт.
00:52
redgy
Походу опять испанцы оба еврокубка возьмут.. Возможно оба клуба из Мадрида)
00:51
Thomas_Boy_
werder63 Вот тебе и конская группа! Базель и МЮ вылетели в первом же стыке! А наши Ливер и Севилья спокойно пошли дальше! ____________ Ваш "Марибор" вообще был главным претендентом на победу в ЛЧ. Но вы его остановили!
00:51
Новоуепинни
Так-то да - смелые коняшки умудрились такой шлак не пройти, бгг
00:49
Angeldust
Проиграл Севилье.
00:48
Slim Taller
Половина из английского шлака уже вылетела.Остальные вылетят в четвертьфинале.
00:47
zamzam85
помню как тут превозносили этого Особенного нытика) и вот теперь уже 8 лет как все прекрасно встало на свои места
00:46
Паласиос
Полная деклассификация унылых коней... Вы кому слили, вечные позорники ЛЧ?
00:46
brasil4136
Молодцы!!! Наказали португальского "гения" за трусливый футбол
00:45
Новоуепинни
MarkThess Как китайцы,английские клубы сильны только на бумаге . 00:38 ---------------- С удовольствием напоминаю: Ливер - Спартак 7-0
00:45
Гаттузо Крут!!!!!!#!
zoostation /////Аякс проигравший Ростову в итоге дошел до финала ЛЕ! Севилья действительно играет нестабильно то взлет ,то посадка. Надо понимать ,что у них сменился тренер по ходу сезона. А на самом деле все проще: апл=ДНО!
00:45
Мух
Зачем приглашать автобусника в команду, которая всегда любила атаковать?
00:44
Albertozi
Маур,это тебе за коней!!!
00:42
AZ
Ёся уже который сезон лажает! Но каждый раз по Особенному))))
00:42
Новоуепинни
Санчеса имхо в Зенит засунуть - тупее всех там будет, даже Кокорина
00:42
igogohruhru
Из достоверных источников: Моуринью попал в шорт лист Зенита. Особенному клубу особенный тренер!
00:41
werder63
Вот тебе и конская группа! Базель и МЮ вылетели в первом же стыке! А наши Ливер и Севилья спокойно пошли дальше!
00:41
zoostation
Забавный момент, Севилья проигравшая Спартаку 1:5, дошла уже до 1/4 финала ЛЧ! Так и до финала дойдёт. А говорили, что Севилья никакая в этом сезоне.
00:41
Нефилим
Йеддер должен был хеттрик оформлять. Если бы не Де Хеа - 1-4 бы пролетели. Человек половину мертвых мячей тащит...
00:41