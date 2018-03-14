"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Севилье" и вылетел из Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Севилье" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Дублем в составе гостей отметился Виссам Бен Йеддер. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому в четвертьфинал вышла испанская команда.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 1:2 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).

Предупреждения: Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.

Судья: Маккели (Голландия).

13 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Первый матч - 0:0.