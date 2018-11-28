"Манчестер Сити" вырвал ничью у "Лиона"

"Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Лионом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Английской команде дважды приходилось по ходу встречи сравнивать счет.

Лига чемпионов

Группа F

"Лион" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:2 (0:0)

Голы: Корне, 55 (1:0). Ляпорт, 62 (1:1). Корне, 81 (2:1). Агуэро, 83 (2:2).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 74), Денайер, Марсал, Менди, Депай, Фекир (Траоре, 84), Ауар, Ндомбеле, Корне (Террье, 89).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Сильва, Фернандинью, Зинченко, Агуэро (Фоден, 90+1), Стерлинг, Махрез, Сане (Делф, 71).

Предупреждения: Фернандинью, 23. Стерлинг, 34. Менди, 62.

Судья: Рокки (Италия).

27 ноября. Лион. Стадион "Люмьер".