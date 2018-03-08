"Манчестер Сити" в матче с "Базелем" установил рекорд по количеству передач в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "Базелем" (1:2) установил рекорд по количеству передач в турнире для одной команды. "Горожане" совершили 978 паса. Напомним, 4 марта в игре с "Челси" (1:0) "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ по количеству передач, отдав 902 паса.

– Когда мы пасуем, делаем это для того, чтобы пройти оборону соперника, атаковать, – цитирует УЕФА главного тренер "Сити" Хосепа Гвардьолу. – Просто пас ради паса, как мы делали сегодня, – это ни к чему. Мы просто пасовали ради паса. Это не футбол.