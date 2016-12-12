"Манчестер Сити" сыграет с "Монако", "Барселона" - с "ПСЖ". Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.
Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:
"Манчестер Сити" (Англия) – "Монако" (Франция)
"Реал" (Испания) – "Наполи" (Италия)
"Бенфика" (Португалия) – "Боруссия" Д (Германия)
"Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия)
"Порту" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)
"Байер" (Германия) – "Атлетико" (Испания)
"ПСЖ" (Франция) – "Барселона" (Испания)
"Севилья" (Испания) – "Лестер" (Англия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 14 – 15 и 21 – 22 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, а ответные – 7 – 8 и 14 – 15 марта.
Финал турнира состоится в Кардиффе на стадионе "Миллениум" 3 июня.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Паснаход
PELMEN GUBASTIY, ренегат, успокоительное прими
15:56
баламошка
Венгеру можно начинать ныть и готовить оправдания прямо сейчас.
15:53
Kirillyurrich
PELMEN GUBASTIY вали отсюда тухлый...мы то уверены, уж две-то точно пройдут дальше, а португальцы максимум по одной ничье зацепят
15:49
PELMEN GUBASTIY
КЛОУНЫ, помимо того, ВЫ делите "шкуру неубитого ....." и т.д. по банальности, возможно,,,, ИСЧО раз повторяю --- ВОЗМОЖНО, в КУБКАХ будет участвовать ШЕСТь наша--рашенских команд ТОЛЬКО с сезона 18/19 годов !!!! А ВЫ в курсе, какие команды наша--рашенского чемпа в ЭТОТ сезон будут в ФАВОРЕ?????
15:17
zoostation
Нормальный жребий. Посмотрим. МС-Монако, Бавария-Арсенал и Севилья-Лестер равные пары, где пройти дальше сможет любая. В остальных парах есть явные фавориты.
15:13
BookerUser
Русский Я BookerUser, такой Зенит может проиграть кому угодно, группа у него была отборочная слабейшая, а зенит февральский... так что не все так однозначно, надо посмотреть, нам может даже при 3 вылетах хватить 2-3 побед. 15:06 _______________________________________ Если вообще не играть, то проиграть можно кому угодно... Там среди несеянных самый опасный МЮ, ну еще Андерлехт может насолить... Остальные проходимы по итогам двух матчей!
15:12
ЮКИ
слабаков a priori нет!все равны!
15:11
Русский Я
BookerUser, такой Зенит может проиграть кому угодно, группа у него была отборочная слабейшая, а зенит февральский... так что не все так однозначно, надо посмотреть, нам может даже при 3 вылетах хватить 2-3 побед.
15:06
Ara-gorn
PELMEN GUBASTIY..Я,в отличие от тебя, у себя дома. И если ты не в курсе,то город Нахичевань-на Дону (ныне Пролетарский район Ростова) появился еще при Екатерине Второй..Так что гуляй вальсом..
15:05
Русский Я
А про Реал зря так, далеко не факт что Наполи легкий соперник.
15:04
BookerUser
Русский Я нормально, португальцы могут потерять обе команды, если наши сразу же все не вылетят, то шанс их в табличке пройти есть 15:01 ____________________________________________ Если Зенит не попадет на МЮ, то первый раунд пройти шансы хорошие... У остальных в зависимости от жребия!
15:03
Ulan3
Не знаю, возьмут что-то наши в ЛЕ или нет - никогда не угадаешь, что с ними за зиму станется? Да и надо еще посмотреть на кого попадут. Но вот по ЛЧ я бы не стал сильно радоваться. Не самый сильный соперник из первой корзины достался Порту (не знаю, что все так в Ювентус верят - не град на сегодня, явно). А уж про Бенфику и говорить не приходится. И там и там соперники португальцев фавориты, но абсолютно не факт, что все пройдет гладко.
15:02
Ulan3
Не знаю, возьмут что-то наши в ЛЕ или нет - никогда не угадаешь, что с ними за зиму станется? Да и надо еще посмотреть на кого попадут. Но вот по ЛЧ яя\ бы не стал сильно радоваться. Не самый сильный соперник из первой корзины достался Порту (не знаю, что все так в Ювентус верят - не град на сегодня, явно). А уж про Бенфику и говорить не приходится. И там и там соперники португальцев фавориты, но абсолютно не факт, что все пройдет гладко.
15:01
Русский Я
нормально, португальцы могут потерять обе команды, если наши сразу же все не вылетят, то шанс их в табличке пройти есть
15:01
oleg.bob
Два матча явно выделяются: с участием Барсы и Баварии.
15:00
PELMEN GUBASTIY
АРА,,,,,,,,,, Слышь, козо-снашатель горный, я к хахелям никакого отношения не имею. Езжай на родину и "арарата" своего инет--коментируй!!!!
15:00
историк79
Кстати, представляется интересный случай сравнить соперников ЦСКА и "Ростова" в очной встрече!
14:59
Tramvaj
Если Эмери сможет проийти Барсу то скажет: "Я ж почему раньше злой был (все время проигрывал барсе)? Потому что у меня велосипеда не было (состав был плохой). А теперь я добреть начну, себе зверюшку заведу, ты приходишь домой, а она тебе радуется .
14:54
wedes
Не везет Арсеналу, совсем не везет со жребием.
14:53
Ara-gorn
PELMEN GUBASTIY...Обычно такие идиотские (как Ваш ) комментарии здесь оставляют только скаклы ничтожные..Так что скачите и радуйтесь успехам Шахтаря(Львiв)..В финале ЛЕ встретимся с вами на нейтральном поле и расставим все точки над "ё"))
14:48
Алый Дракон
Дааа, фартануло "Лестеру" со жребием ))) ...Буду вдвойне болеть за мой любимый "Юве" - ЗА "Юве", и ПРОТИВ "Порту" ))... Кроме того, если Федор, все таки, перейдет в Дортмунд, то буду вдвойне болеть и за "Боруссию" )) ..В других парах мой прогноз: МС - Монако - победа "Монако"; дальше, понятно, пойдут "Реал" и "Бавария", а также "Атлетико" и "Барса"... Ну и - "Лестер" )))
14:48
Солёный
МС - Монако - 5/5 Реал - Наполи - 6/4 Бенфика - Боруссия - 4/6 Бавария - Арсенал - 6/4 Порту - Ювентус - 4/6 Байер - Атлетико - 5/5 ПСЖ - Барселона - 4/6 Севилья - Лестер - 5/5
14:47
BookerUser
Ювентус скорее всего пройдет Порту, а вот Боруссия Бенфику - не факт.
14:45
BookerUser
Венгер попьет кумыса с Бердыевым, покурит кальян и обыграет Баварию! ))
14:43
tryam
ну усе...6 место наше...португальцы ничего не возьмут
14:42
PELMEN GUBASTIY
Ау, зубоскалы ура--поццтрелотские, жаждущие вылета франко--португальских команд, а Вы уверены, что ваши убожества в Л.Е. куда -- нибудь пройдут, да в феврале, да на своих заснеженно -- ущербных полях???
14:42
Tramvaj
Арсенал, уволь Венгера: авось проклятье спадёт :)
14:41
Manted
капец Арсенчику)
14:38
Солёный
Многие мечтали получить в соперники Лестер или Севилью... )))))))))))
14:37
Tramvaj
Должен быть мем: Венгер выиграл 1-е место в группе :)
14:37