"Манчестер Сити" сыграет с "Монако", "Барселона" - с "ПСЖ". Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

В борьбе Лионель МЕССИ и МАРКИНЬЮС. Фото REUTERS

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:

"Манчестер Сити" (Англия) – "Монако" (Франция)

"Реал" (Испания) – "Наполи" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) – "Боруссия" Д (Германия)

"Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия)

"Порту" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)

"Байер" (Германия) – "Атлетико" (Испания)

"ПСЖ" (Франция) – "Барселона" (Испания)

"Севилья" (Испания) – "Лестер" (Англия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 14 – 15 и 21 – 22 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, а ответные – 7 – 8 и 14 – 15 марта.

Финал турнира состоится в Кардиффе на стадионе "Миллениум" 3 июня.