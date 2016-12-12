14:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" сыграет с "Монако", "Барселона" - с "ПСЖ". Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

В борьбе Лионель МЕССИ и МАРКИНЬЮС. Фото REUTERS
В борьбе Лионель МЕССИ и МАРКИНЬЮС. Фото REUTERS
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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

 
Жеребьевка Лиги чемпионов.Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE!

Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:

"Манчестер Сити" (Англия)"Монако" (Франция)

"Реал" (Испания) – "Наполи" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) – "Боруссия" Д (Германия)

"Бавария" (Германия)"Арсенал" (Англия)

"Порту" (Португалия)"Ювентус" (Италия)

"Байер" (Германия) – "Атлетико" (Испания)

"ПСЖ" (Франция)"Барселона" (Испания)

"Севилья" (Испания) – "Лестер" (Англия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 14 – 15 и 21 – 22 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, а ответные – 7 – 8 и 14 – 15 марта.

Финал турнира состоится в Кардиффе на стадионе "Миллениум" 3 июня.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (34)
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Паснаход

PELMEN GUBASTIY, ренегат, успокоительное прими

15:56

баламошка

Венгеру можно начинать ныть и готовить оправдания прямо сейчас.

15:53

Kirillyurrich

PELMEN GUBASTIY вали отсюда тухлый...мы то уверены, уж две-то точно пройдут дальше, а португальцы максимум по одной ничье зацепят

15:49

PELMEN GUBASTIY

КЛОУНЫ, помимо того, ВЫ делите "шкуру неубитого ....." и т.д. по банальности, возможно,,,, ИСЧО раз повторяю --- ВОЗМОЖНО, в КУБКАХ будет участвовать ШЕСТь наша--рашенских команд ТОЛЬКО с сезона 18/19 годов !!!! А ВЫ в курсе, какие команды наша--рашенского чемпа в ЭТОТ сезон будут в ФАВОРЕ?????

15:17

zoostation

Нормальный жребий. Посмотрим. МС-Монако, Бавария-Арсенал и Севилья-Лестер равные пары, где пройти дальше сможет любая. В остальных парах есть явные фавориты.

15:13

BookerUser

Русский Я BookerUser, такой Зенит может проиграть кому угодно, группа у него была отборочная слабейшая, а зенит февральский... так что не все так однозначно, надо посмотреть, нам может даже при 3 вылетах хватить 2-3 побед. 15:06 _______________________________________ Если вообще не играть, то проиграть можно кому угодно... Там среди несеянных самый опасный МЮ, ну еще Андерлехт может насолить... Остальные проходимы по итогам двух матчей!

15:12

ЮКИ

слабаков a priori нет!все равны!

15:11

Русский Я

BookerUser, такой Зенит может проиграть кому угодно, группа у него была отборочная слабейшая, а зенит февральский... так что не все так однозначно, надо посмотреть, нам может даже при 3 вылетах хватить 2-3 побед.

15:06

Ara-gorn

PELMEN GUBASTIY..Я,в отличие от тебя, у себя дома. И если ты не в курсе,то город Нахичевань-на Дону (ныне Пролетарский район Ростова) появился еще при Екатерине Второй..Так что гуляй вальсом..

15:05

Русский Я

А про Реал зря так, далеко не факт что Наполи легкий соперник.

15:04

BookerUser

Русский Я нормально, португальцы могут потерять обе команды, если наши сразу же все не вылетят, то шанс их в табличке пройти есть 15:01 ____________________________________________ Если Зенит не попадет на МЮ, то первый раунд пройти шансы хорошие... У остальных в зависимости от жребия!

15:03

Ulan3

Не знаю, возьмут что-то наши в ЛЕ или нет - никогда не угадаешь, что с ними за зиму станется? Да и надо еще посмотреть на кого попадут. Но вот по ЛЧ я бы не стал сильно радоваться. Не самый сильный соперник из первой корзины достался Порту (не знаю, что все так в Ювентус верят - не град на сегодня, явно). А уж про Бенфику и говорить не приходится. И там и там соперники португальцев фавориты, но абсолютно не факт, что все пройдет гладко.

15:02

Ulan3

Не знаю, возьмут что-то наши в ЛЕ или нет - никогда не угадаешь, что с ними за зиму станется? Да и надо еще посмотреть на кого попадут. Но вот по ЛЧ яя\ бы не стал сильно радоваться. Не самый сильный соперник из первой корзины достался Порту (не знаю, что все так в Ювентус верят - не град на сегодня, явно). А уж про Бенфику и говорить не приходится. И там и там соперники португальцев фавориты, но абсолютно не факт, что все пройдет гладко.

15:01

Русский Я

нормально, португальцы могут потерять обе команды, если наши сразу же все не вылетят, то шанс их в табличке пройти есть

15:01

oleg.bob

Два матча явно выделяются: с участием Барсы и Баварии.

15:00

PELMEN GUBASTIY

АРА,,,,,,,,,, Слышь, козо-снашатель горный, я к хахелям никакого отношения не имею. Езжай на родину и "арарата" своего инет--коментируй!!!!

15:00

историк79

Кстати, представляется интересный случай сравнить соперников ЦСКА и "Ростова" в очной встрече!

14:59

Tramvaj

Если Эмери сможет проийти Барсу то скажет: "Я ж почему раньше злой был (все время проигрывал барсе)? Потому что у меня велосипеда не было (состав был плохой). А теперь я добреть начну, себе зверюшку заведу, ты приходишь домой, а она тебе радуется .

14:54

wedes

Не везет Арсеналу, совсем не везет со жребием.

14:53

Ara-gorn

PELMEN GUBASTIY...Обычно такие идиотские (как Ваш ) комментарии здесь оставляют только скаклы ничтожные..Так что скачите и радуйтесь успехам Шахтаря(Львiв)..В финале ЛЕ встретимся с вами на нейтральном поле и расставим все точки над "ё"))

14:48

Алый Дракон

Дааа, фартануло "Лестеру" со жребием ))) ...Буду вдвойне болеть за мой любимый "Юве" - ЗА "Юве", и ПРОТИВ "Порту" ))... Кроме того, если Федор, все таки, перейдет в Дортмунд, то буду вдвойне болеть и за "Боруссию" )) ..В других парах мой прогноз: МС - Монако - победа "Монако"; дальше, понятно, пойдут "Реал" и "Бавария", а также "Атлетико" и "Барса"... Ну и - "Лестер" )))

14:48

Солёный

МС - Монако - 5/5 Реал - Наполи - 6/4 Бенфика - Боруссия - 4/6 Бавария - Арсенал - 6/4 Порту - Ювентус - 4/6 Байер - Атлетико - 5/5 ПСЖ - Барселона - 4/6 Севилья - Лестер - 5/5

14:47

BookerUser

Ювентус скорее всего пройдет Порту, а вот Боруссия Бенфику - не факт.

14:45

BookerUser

Венгер попьет кумыса с Бердыевым, покурит кальян и обыграет Баварию! ))

14:43

tryam

ну усе...6 место наше...португальцы ничего не возьмут

14:42

PELMEN GUBASTIY

Ау, зубоскалы ура--поццтрелотские, жаждущие вылета франко--португальских команд, а Вы уверены, что ваши убожества в Л.Е. куда -- нибудь пройдут, да в феврале, да на своих заснеженно -- ущербных полях???

14:42

Tramvaj

Арсенал, уволь Венгера: авось проклятье спадёт :)

14:41

Manted

капец Арсенчику)

14:38

Солёный

Многие мечтали получить в соперники Лестер или Севилью... )))))))))))

14:37

Tramvaj

Должен быть мем: Венгер выиграл 1-е место в группе :)

14:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ