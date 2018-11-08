"Манчестер Сити" снова разгромил "Шахтер"

"Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 6:0. Хет-трик в этой встрече сделал Габриэл Жезус. При этом бразилец забил два мяча с пенальти, один из которых судья встречи Виктор Кошшои не должен был назначать.

В другом матче группы F "Лион" и "Хоффенхайм" сыграли вничью - 2:2. Немецкая команда уступала в счете 0:2 после первого тайма.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа F

4-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 6:0 (2:0)

Голы: Сильва, 13 (1:0). Габриэл Жезус, 24 - с пенальти (2:0). Стерлинг, 49 (3:0). Габриэл Жезус, 72 - с пенальти (4:0). Махрез, 84 (5:0). Габриэл Жезус, 90+2 (6:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Данилу, 61), Ляпорт, Стоунс, Сильва (Гюндоган, 73), Фернандинью (Делф, 76), Зинченко, Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон (Патрик, 77), Болбат, Коваленко, Майкон (Веллингтон Нем, 77), Мораес (Кайоде, 63).

Судья: Кошшои (Венгрия).

7 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад".

"Лион" (Франция) - "Хоффенхайм" (Германия) - 2:2 (2:0)

Голы: Фекир, 19 (1:0). Ндомбеле, 28 (2:0). Крамарич, 65 (2:1). Кадержабек, 90+2 (2:2).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Менди, Депай (Траоре, 87), Фекир (Дембеле, 74), Тузар, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 88).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Адамс Нуху, Демирбай (Нордтвейт, 79), Гриллич (Нелсон, 57), Крамарич, Бельфодиль (Солои, 67), Жоэлинтон.

Предупреждения: Денайер, 6. Адамс Нуху, 19. Гриллич, 43. Бичакчич, 48. Фогт, 72. Жоэлинтон, 72. Морель, 90+1.

Удаление: Адамс Нуху, 51.

Судья: Маккели (Голландия).

7 ноября. Лион. Стадион "Люмьер".