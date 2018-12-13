"Манчестер Сити" переиграл "Хоффенхайм" благодаря дублю Сане

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Хоффенхаймом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Дублем в составе английской команды отметился Лерой Сане.

"Манчестер Сити" занял первое место в группе, а "Хоофенхайм" - последнее.

Лига чемпионов

Группа F

"Манчестер Сити" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 2:1 (1:1)

Голы: Крамарич, 16 - с пенальти (0:1). Сане, 45+1 (1:1). Сане, 61 (2:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Ляпорт, Стоунс (Уокер, 46), Гюндоган, Зинченко (Делф, 64), Фоден, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Компани, 85), Габриэл Жезус.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Бренет (Нелсон, 46), Хюбнер, Адамс Нуху, Биттенкурт (Бельфодиль, 70), Гайгер (Амири, 63), Гриллич, Крамарич, Жоэлинтон.

Предупреждения: Гриллич, 64. Жоэлинтон, 77.

Судья: Экберг (Швеция).

12 декабря. Манчестер. Стадион "Этихад".