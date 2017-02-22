01:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" и "Монако" до рекорда не хватило одного гола

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Монако" стал одним из самых результативных в истории плей-офф главного клубного турнира Европы. За двадцать пять сезонов существования Лиги чемпионов лишь один раз в поединке плей-офф команды забивали больше - в 2005-м году "Лион" и "Вердер" общими усилиями наколотили друг другу девять мячей. (Алексей МОРОЗ)

Самые результативные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Сезон

Голы

Стадия

Матч

Счет

2004/05

9

1/8 финала

Лион - Вердер

7:2

2006/07

8

1/4 финала

Манчестер Юнайтед - Рома

7:1

2008/09

8

1/4 финала

Челси - Ливерпуль

4:4

2008/09

8

1/8 финала

Бавария - Спортинг

7:1

2011/12

8

1/8 финала

Барселона - Байер

7:1

2016/17

8

1/8 финала

Манчестер Сити - Монако

5:3
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