"Манчестер Сити" и "Монако" до рекорда не хватило одного гола

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Монако" стал одним из самых результативных в истории плей-офф главного клубного турнира Европы. За двадцать пять сезонов существования Лиги чемпионов лишь один раз в поединке плей-офф команды забивали больше - в 2005-м году "Лион" и "Вердер" общими усилиями наколотили друг другу девять мячей. (Алексей МОРОЗ)
Самые результативные матчи плей-офф Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Голы
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
2004/05
|
9
|
1/8 финала
|
Лион - Вердер
|
7:2
|
2006/07
|
8
|
1/4 финала
|
Манчестер Юнайтед - Рома
|
7:1
|
2008/09
|
8
|
1/4 финала
|
Челси - Ливерпуль
|
4:4
|
2008/09
|
8
|
1/8 финала
|
Бавария - Спортинг
|
7:1
|
2011/12
|
8
|
1/8 финала
|
Барселона - Байер
|
7:1
|
2016/17
|
8
|
1/8 финала
|
Манчестер Сити - Монако
|
5:3