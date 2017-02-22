"Манчестер Сити" и "Монако" до рекорда не хватило одного гола

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Монако" стал одним из самых результативных в истории плей-офф главного клубного турнира Европы. За двадцать пять сезонов существования Лиги чемпионов лишь один раз в поединке плей-офф команды забивали больше - в 2005-м году "Лион" и "Вердер" общими усилиями наколотили друг другу девять мячей. (Алексей МОРОЗ)

Самые результативные матчи плей-офф Лиги чемпионов